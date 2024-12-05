У Кременчуці відкрилась резиденція Святого Миколая

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 189

Сьогодні, 5 грудня, о 16.00 у краєзнавчому музеї відкрилася резиденція Святого Миколая. Про це повідомив фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

На дітей там чекають новорічні розваги, майстер-класи й сам Святий Миколай. Працюватиме резиденція відсьогодні й до кінця тижня із 16.00 до 20.00. Однак під час повітряних тривог чарівник не приймає відвідувачів.