У Кременчуці відкрилась резиденція Святого Миколая

Сьогодні, 5 грудня, о 16.00 у краєзнавчому музеї відкрилася резиденція Святого Миколая. Про це повідомив фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
На дітей там чекають новорічні розваги, майстер-класи й сам Святий Миколай. Працюватиме резиденція відсьогодні й до кінця тижня із 16.00 до 20.00. Однак під час повітряних тривог чарівник не приймає відвідувачів.
Також сьогодні на площі Перемоги засяяла головна ялинка міста.
Нагадаємо, що настоятель Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про історію, традиції та важливість Дня святого Миколая. Торік ми розпитали, з якими бажаннями та мріями прийшли кременчуцькі діти до «Резиденцій святого Миколая»:
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