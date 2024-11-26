Від початку року на Полтавщині в аваріях загинули 15 пішоходів — патрульні

Від початку року на дорогах Полтавської області внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 15 пішоходів. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.
Загалом в області починаючи із січня сталися 164 аварії за участю пішоходів. 166 осіб у цих аваріях травмувалися, ще 15 — загинули.
У патрульній поліції нагадали правила, яких мають дотримуватися пішоходи:
Крім того, пішоходи також несуть адміністративну відповідальність за порушення ПДР.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці на проспекті Свободи автомобіль збив пішоходку. Також днями на дорозі біля Пирятина в аварії загинув пішохід.
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