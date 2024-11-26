Від початку року на Полтавщині в аваріях загинули 15 пішоходів — патрульні

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Від початку року на дорогах Полтавської області внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 15 пішоходів. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.

Загалом в області починаючи із січня сталися 164 аварії за участю пішоходів. 166 осіб у цих аваріях травмувалися, ще 15 — загинули.

У патрульній поліції нагадали правила, яких мають дотримуватися пішоходи:

пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Крім того, пішоходи також несуть адміністративну відповідальність за порушення ПДР.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці на проспекті Свободи автомобіль збив пішоходку. Також днями на дорозі біля Пирятина в аварії загинув пішохід.