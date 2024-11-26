25 листопада близько 19.00 на автодорозі Київ-Харків неподалік села Поділ Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Поліціянти встановили, що автомобіль Renault під керуванням 36-річного жителя Харківської області зіткнувся з трактором Case, яким керував 50-річний житель Полтавської області. Унаслідок зіткнення водій трактора загинув на місці від отриманих травм.

За цим фактом слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.