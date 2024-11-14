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Надзвичайні новини

Поблизу Руденківки зіткнулись трактор та велосипед: велосипедиста госпіталізували

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 166

 Поліція встановлює обставини ДТП

13 листопада близько 16.00 поблизу села Руденківка Новосанжарської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трактора Т-16МГ та велосипеда. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 36-річний місцевий житель, керуючи трактором, зіткнувся з велосипедом, на якому їхав 51-річний чоловік. Унаслідок аварії постраждав велосипедист, його ушпиталили.

 

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Слідчі під процесуальним керівництвом Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури з'ясовують обставини та причини ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: трактор велосипед ДТП
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