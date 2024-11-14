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У Кременчуці поліція вилучила у юнака велику партію наркотичних вейпів: відео

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 172

Вартість вилученого оцінюють у пів мільйона гривень

У Кременчуці правоохоронці виявили та вилучили понад 400 вейпів із синтетичними канабіноїдами у квартирі 20-річного місцевого жителя. Орієнтовна вартість вилучених речовин становить близько 500 тисяч гривень, про що повідомив Геннадій Пархоменко, начальник Управління боротьби з наркозлочинністю Полтавської області.

Поліція встановила, що підозрюваний кілька разів на тиждень отримував та відправляв посилки з наркотичним вмістом, використовуючи фіктивні дані. Незаконну діяльність викрили спільно працівники обласного Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі Кременчуцького райуправління поліції за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури.

На підставі результатів судово-хімічної експертизи підозрюваному пред'явили обвинувачення за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Поліція закликає громадян повідомляти про випадки розповсюдження наркотиків. Інформувати можна через:

  • Telegram-бот BRAMA @stopdrugsbot для скарг на канали або чати з продажу наркотиків;
  • Telegram-бот поліції Полтавщини @Police102Poltava_bot для повідомлень про злочини;
  • або за номером 102.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: вейп наркотики
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