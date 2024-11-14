«Сподіваємося, що до кінця календарного року зариють»: мер про ремонт тепломагістралі на вулиці Шевченка

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 82

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради вкотре постало питання про завершення ремонту теплової мережі на вулиці Шевченка та відновлення по ній руху для автомобілів.

Міський голова Віталій Малецький розповів, що у вівторок, 12 листопада, під час робочого візиту очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна до Кременчука, відбулася зустріч із Наталією Макарушою, заступницею директора «Полтаватеплоенерго», яка відповідає за Кременчук.

— Нам вона там пообіцяла максимально швидко ліквідувати наслідки проведення заміни магістральної тепломережі на вулиці Шевченка: закрити незакриту частину лотками залізобетонними, провести герметизацію швів, потім засипати все це, потім відновити асфальтобетонне покриття. Ми дуже сподіваємося, що в цьому календарному році це відбудеться, — наголосив мер.

Малецький додає: за словами Макаруші, незавершені ремонтні роботи на якість теплопостачання не впливають.

— На мій аргумент, що завдяки їм пів міста, центральна частина розрита, вона сказала: така у нас зараз складна ситуація, не може підприємство швидше виконати ці роботи.

Наталія Макаруша розповіла, що «Полтаватеплоенерго» уже провели тендер, і є підрядник, який буде приводити дорогу у належний стан. Але він не може почати роботу, доки інший підрядник не закриє теплотрасу.

Зазначимо, що ремонт тепломережі на вулиці Шевченка розпочали у травні цього року.

Нагадаємо, раніше у Полтаватеплоенерго, яке займається заміною мережі на вулиці Тараса Шевченка, заявляли, що «відсутність обігових коштів призводить до затримок проведення ремонтних робіт, зокрема, на вул. Шевченка, де підрядна організація замінює аварійні ділянки трубопроводів на сучасні. Але через відсутність своєчасного фінансування, строки закінчення робіт перенесено».