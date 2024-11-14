Працюючим прокурорам пропонують не виплачувати пенсії за вислугу років та інвалідності

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 2

Прокурорів, які отримують пенсію по інвалідності чи за вислугу років, можуть позбавити цих виплат. Принаймні на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. З такою законодавчою ініціативою виступив народний депутат Максим Павлюк, який 12 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12149-1«Про внесення змін до статті 86 Закону України "Про прокуратуру" щодо особливостей пенсійного забезпечення прокурорів в умовах воєнного стану».

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що стаття 86 закону «Про прокуратуру» встановлює умови призначення пенсії прокурорам за вислугу років. На сьогодні таку пенсію вони мають право оформлювати незалежно від віку за наявності вислуги років не менше 25 років (з них не менше 15 років на посадах прокурорів). Після призначення пенсії за вислугу років прокурор може продовжувати роботу на посаді й отримувати заробітну плату разом із пенсією.

Це призводить до додаткових витрат державного бюджету, що особливо неприйнятно під час повномасштабної війни.

У зв’язку з цим у законопроєкті № 12149-1 пропонується припинити виплату пенсій за вислугу років або по інвалідності працюючим прокурорам у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення. Після звільнення з посади виплата пенсії поновлюється.

Також із закону «Про прокуратуру» пропонується прибрати норму, яка дає можливість призначення пенсії по інвалідності прокурору на умовах, передбачених статтею 86 закону «Про прокуратуру», тобто у розмірі 60% від заробітної плати за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років (особам з інвалідністю I або II групи).

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Кременчуцький Телеграф» писав, що офіс Генерального прокурора проводить службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання статусу осіб з інвалідністю. Перевірка проводилася в усіх регіонах та стосувалася не тільки процесу набуття інвалідності, а й отримання пенсійних виплат за судовими рішеннями. Найбільший відсоток прокурорів зі статусом осіб з інвалідністю виявили у Черкаській (60 прокурорів — 27,4%) та Хмельницькій (61 прокурор — 29,8%) областях. У решті регіонів цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у Полтавській області працюють 285 прокурорів, з яких 28 мають інвалідність (9,8%). Серед них більш ніж половина — жінки.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Нещодавно ми розповідали, як уряд знайшов спосіб, щоб скоротити надвеликі пенсії прокурорам, суддям та силовикам.

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій.

Середня пенсія суддів в Україні протягом цього року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув і схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.