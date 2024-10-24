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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 28 прокурорів мають інвалідність — Офіс генпрокурора

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 752 Коментарів: 2

 Це менше, аніж 10%

Офіс Генерального прокурора проводить службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання статусу осіб з інвалідністю. Перевірка охоплює всі регіони, включаючи спецпрокуратури та центральний апарат, і стосується не тільки процесу набуття інвалідності, але й отримання пенсійних виплат за судовими рішеннями. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Щодо цих фактів також розслідується кримінальне провадження за статтями 27, 358 та 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування веде Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

Особливу увагу привернули Черкаська та Хмельницька області, де виявлено найвищий відсоток прокурорів зі статусом осіб з інвалідністю. У Черкаській області цей статус мають 60 прокурорів (27,4%), у Хмельницькій — 61 прокурор (29,8%). У решті регіонів показник не перевищує 10%.

На Полтавщині працюють 285 прокурорів, з яких 28 мають інвалідність (9,8%). Серед них 53,6% — жінки.

Розслідування триває, і очікується детальніша інформація про результати перевірки.

Нагадаємо, що через зловживання, пов’язані з діяльністю медико-соціальних експертних комісій та незаконним отриманням інвалідності чиновниками, МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: інвалідність прокуратура прокуратура Полтавщини
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Коментарі: 2

80
OLDTROLL:
Сьогодні, 13:46

В Україні так називаємі органи не правоохоронні, а владоохоронні, всі оці судді, прокурори і.т.і. за допомогою корумпованих депутатів поприймали собі закони, щоб "законно" грабувати державу-нас із вами!(((



В Україні так називаємі органи не правоохоронні, а владоохоронні, всі оці судді, прокурори і.т.і. за допомогою корумпованих депутатів поприймали собі закони, щоб "законно" грабувати державу-нас із вами!(((


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4 703
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:48

В країні якась невідома епідемія віруса інвалідності. Хоч поржом🤣🤣🤣, так зеденти?


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