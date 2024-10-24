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«Дуже шкода, що ми його втратили». У Кременчуці попрощались з військовим Володимиром Філіпом

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 750

У Володимира залишилось троє дітей

24 жовтня у Кременчуці попрощались з 47-річним військовослужбовцем Володимиром Філіпом. Воїн був стрільцем-санітаром. 

За словами військовослужбовиці Любов Телятник, до лав Збройних сил України став 20 вересня 2023 року. Загинув боєць 26 грудня 2023 року під час оборони України біля Авдіївки. 

Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) В’ячеслав Григорович знав Володимира змалечку.

— З самого дитинства він був дуже гарною дитиною, всі мешканці, дізнавшись про трагедію, співчували батькам, тому що гарна людина так рано пішла з життя, — розповідає В’ячеслав Григорович. 

Подруга дитинства Володимира Віта Дуднік каже, що знала про службу чоловіка. Про те, що Володимир загинув, жінка дізналась вчора. 

— Коли ти людину знаєш дуже добре, так знаєте, наче частинка від тебе відпадає. Я знаю ще з дитячого садочку, з самого малечку. Ми в дитячий садочок ходили разом, ми ходили разом в одну школу, в один клас. До самого 9 класу, до випускного ми разом були. Це дуже гарна, порядна людина, дуже веселий. І дуже шкода, що ми його втратили, дуже шкода, — розповідає Віта Дуднік.

У Володимира залишилось 3 дітей.

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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