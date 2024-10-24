«Дуже шкода, що ми його втратили». У Кременчуці попрощались з військовим Володимиром Філіпом

24 жовтня у Кременчуці попрощались з 47-річним військовослужбовцем Володимиром Філіпом. Воїн був стрільцем-санітаром.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, до лав Збройних сил України став 20 вересня 2023 року. Загинув боєць 26 грудня 2023 року під час оборони України біля Авдіївки.
Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) В’ячеслав Григорович знав Володимира змалечку.
Подруга дитинства Володимира Віта Дуднік каже, що знала про службу чоловіка. Про те, що Володимир загинув, жінка дізналась вчора.
У Володимира залишилось 3 дітей.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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