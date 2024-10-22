Як взяти участь у Радіодиктанті національної єдності – 2024

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 94

Суспільне Мовлення запрошує долучитися до найбільшого україномовного флешмобу — Радіодиктанту національної єдності — всіх українців і тих, хто знає чи тільки вивчає українську мову. Цьогоріч 25 жовтня об 11:00 до Дня української писемності та мови Радіодиктант відбудеться вже 25-й раз поспіль.

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності — 2024 стала письменниця Оксана Забужко. Радіодиктант називатиметься «Магія голосу». Читатиме його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.

Мета радіодиктанту — об’єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі. Він покликаний не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу, а написати Радіодиктант національної єдності — 2024 разом із тисячами людей по всьому світу. Суспільне Мовлення пропонує усі можливі формати для участі в Радіодиктанті: трансляції на радіо, телеканалі та диджитал-платформах.

Як долучитися

для того, щоб написати Радіодиктант національної єдності — 2024, 25 жовтня об 11.00 (за київським часом) увімкніть зручний для вас майданчик трансляції:

Як перевірити

У понеділок, 28 жовтня, об 11.00 на сайті Українського Радіо буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, тож ви зможете перевірити себе на помилки самостійно. А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 . Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня ;

. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ; сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11.00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткований командою Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. Відтоді він проводиться щороку і вже став найбільшим україномовним флешмобом, який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світу.