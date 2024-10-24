Біля Лубен Skoda в'їхала у вантажівку і спалахнула: двоє травмованих, серед них дитина

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 0

24 жовтня близько 7.30 на 193-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік міста Лубни Полтавської області, сталася дорожньо-транспортна пригода з двома травмованими. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda Kodiaq, за кермом якого була 46-річна харків'янка, зіткнувся з попутною вантажівкою Renault, якою керував 46-річний водій. Після зіткнення автомобіль Skoda загорівся. Унаслідок ДТП водійка та 10-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання про початок розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження).

Причини та обставини ДТП розслідуються.

Нагадаємо, 23 жовтня о 21.01 у Полтаві сталася ДТП, внаслідок якої травмовано дві людини.