У Полтаві в ДТП постраждало двоє людей — ДСНС

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23 жовтня о 21.01 на вулиці Великотирнівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано дві людини. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники провели відключення акумуляторних батарей (АКБ) та газобалонного обладнання (ГБО) автомобілів. Для ліквідації наслідків аварії залучили одне відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях нетверезий водій збив 4 дітей на переході — двох ушпиталили.