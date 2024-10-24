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На Полтавщині цьогоріч випустили у водойми 11 тонн риби

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 112

Щорічно на зариблення виділяється 800 тисяч гривень з обласного бюджету

На Полтавщині з початку 2024 року вже чотири рази проводили зариблення водойм, випустивши понад 11 тонн риби. Про це на запит кореспондента Укрінформу повідомили у Полтавській ОВА.

За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, до водойм було випущено 56 тисяч екземплярів товстолоба, коропа та білого амура.

Зариблення відбувається за участі різних підприємств, зокрема «Світловодського кар'єроуправління», Кременчуцького річкового порту та інших організацій, а також за підтримки місцевих бюджетів. В області діє «Програма розвитку рибного господарства Полтавської області на 2024–2028 роки», яка передбачає щорічне вселення 64 тисяч екземплярів риби у водосховища та 3,6 тисячі — у річки.

На ці заходи з обласного бюджету щороку виділяють 800 тисяч гривень. Планується закупівля понад 70 тисяч мальків цінних видів риб, які випустять у водойми області.

Фінансування програми здійснюється коштом обласного бюджету, територіальних громад, а також користуючись з коштів, отриманих від аукціонів на продаж права спеціального використання водних біоресурсів.

Навесні «Кременчуцький Телеграф» побував на одному з зариблень Кам’янського водосховища:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: риба Зариблення Полтавщина
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