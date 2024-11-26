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На Полтавщині викрили браконьєра із «уловом» на понад мільйон гривень

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 298 Коментарів: 2

Затримали чоловіка із сітками довжиною 110 м

25 листопада о 18.00 під час патрулювання на території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу села Святилівка поліціянти спільно з Держекоінспекцією викрили 47-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як розповів начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко, браконьєр перевозив на мотоциклі близько 120 кілограмів свіжовиловленої риби та дві ліскові сітки загальною довжиною 110 метрів.

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події мотоцикл, сітки та улов. Попередньо завдані державі збитки оцінюють у понад мільйон гривень.

За фактом незаконного рибного промислу розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі до трьох років. Окрім цього, суд може зобов’язати порушника відшкодувати збитки.

Поліція продовжує слідчі дії для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що на Полтавщині з початку 2024 року вже чотири рази проводили зариблення водойм, випустивши понад 11 тонн риби.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: риба браконьєри Кременчуцьке водосховище
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Коментарі: 2

4 786
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:02

Рибу на тушонку для всу, а цього "рибака" курьером з тією тушонкою. 


1 0
1 166
Andron777:
Сьогодні, 14:31

Це шо, получається йому нарахували 1000000 : 120 = 8333 за кіло? Круто...


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