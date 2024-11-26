На Кременчуччині розпочався новий етап берегоукріплення водосховища. Так у селі Мозоліївка біля Градизька почали готувати дорогу для проїзду техніки. Проте мешканці села скаржаться: великогабаритні машини їздять вузькими вулицями, коли можна було б це зробити іншим шляхом. А внаслідок вібрації від руху техніки почали тріскатися будинки
У Кременчуцькому районі розпочався новий етап з укріплення берегів Кременчуцького водосховища. Аби встигнути до весни, у селі Мозоліївка біля Градизька розпочалися підготовчі роботи: засипають дорогу, аби згодом машини з камінням могли під'їжджати до берегів водосховища.
Проте за такими, здавалося б, гарними намірами є й інший бік. За словами мешканців цієї ж Мозоліївки, велика техніка їздить вузькою, не пристосованою для цього вулицею. І в результаті вібрації від руху таких машин почали тріскатися будинки. У чому причина — читайте далі.
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка села Мозоліївка Ірина. За її словами, вже протягом кількох днів по її вулиці до водосховища їздить велика техніка. І наче нічого: робиться усе для того, аби берег водосховища не руйнувався і вода не наближалася до села. Проте жінка стверджує: їздити можна й іншим шляхом, її вулиця для цього завузька. Та ще й будинки знаходяться близько до дороги й внаслідок вібрації від руху машин деякі почали уже тріскатися.
За словами пані Ірини, у селі є асфальтована дорога, де будинки знаходяться від неї трохи далі, — техніка могла б їздити нею. Крім того, під'їзд до водосховища можливий також і полем або через Пронозівку. Але вулиця, на якій вона живе, для цього не підходить.
Жінка вдавалася і до радикальних методів — перекривала дорогу, не пропускала техніку та погрожувала спиляти дерева і перегородити ними проїзд. Але це нічого не дало — техніка й надалі їздить, а підготовчі роботи для берегоукріплення тривають.
Прокоментувати ситуацію ми попросили й у голови Градизької громади Мирослава Носи.
За його словами, у неділю почалася підготовка до берегоукріплення — готують дорогу, якою великі машини могли б підвозити каміння до берегів водосховища.
Запитуємо, чому техніка їздить саме цією вулицею.
Мирослав Носа знає про обурення мешканців Мозоліївки на проїзд техніки, зокрема і про протести пані Ірини. Але, за його словами, якщо берегоукріплення не проводити, то «через 15 років вода буде біля її хати».
Що ж до проблеми із тріщинами на будинках, голова громади каже: будинки на тій вулиці старі, і тріщини на них були ще задовго до цього.
Ми хотіли отримати коментар щодо берегоукріплення водосховища і в Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області, проте відповіді звідти наразі не отримали.
Зранку мешканці села вийшли на дорогу, аби привернути увагу громадськості до проблеми та не пропускати великогабаритні машини, які їдуть через село до водосховища для проведення берегоукріплення. На місце виїхали правоохоронці, які забезпечують публічний правопорядок та законність дій усіма сторонами конфлікту.
Попри те, що берегоукріплення у Мозоліївці, як заявляє Мирослав Носа, почалося ще у 2020-му році, від початку повномасштабного вторгнення роботи там певний час не проводилися. Тож коли у 2023 році роботи відновилися, на них витратили на 30 млн грн більше — довелося робити коригування проєкту. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.
Регіональний офіс щонайменше двічі оголошував коригування робіт на загальну суму понад 100 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Весною на території Градизької громади двічі проводилося комісійне обстеження берегової лінії, пов’язане з підвищенням рівня води. Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, однак подальше підняття рівня води загрожує руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій.
25 липня 2024 року Кременчуцьке водосховище відвідав і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Тоді очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що за результатом зустрічі було прийнято рішення про виділення коштів на берегоукріплення у співфінансуванні з обласного екофонду й за державною програмою.
А вже 30 серпня Полтавська обласна рада погодила витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у розмірі 15 мільйонів гривень. Берег укріплюватимуть в районі села Мозоліївка Глобинського району.
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