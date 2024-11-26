Берегоукріплення чи протиправні дії: у Мозоліївці біля Градизька від руху габаритної техніки страждають будинки (доповнено)

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 754 Коментарів: 1

На Кременчуччині розпочався новий етап берегоукріплення водосховища. Так у селі Мозоліївка біля Градизька почали готувати дорогу для проїзду техніки. Проте мешканці села скаржаться: великогабаритні машини їздять вузькими вулицями, коли можна було б це зробити іншим шляхом. А внаслідок вібрації від руху техніки почали тріскатися будинки

У Кременчуцькому районі розпочався новий етап з укріплення берегів Кременчуцького водосховища. Аби встигнути до весни, у селі Мозоліївка біля Градизька розпочалися підготовчі роботи: засипають дорогу, аби згодом машини з камінням могли під'їжджати до берегів водосховища.

Проте за такими, здавалося б, гарними намірами є й інший бік. За словами мешканців цієї ж Мозоліївки, велика техніка їздить вузькою, не пристосованою для цього вулицею. І в результаті вібрації від руху таких машин почали тріскатися будинки. У чому причина — читайте далі.

«У нас відбуваються протиправні дії»

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка села Мозоліївка Ірина. За її словами, вже протягом кількох днів по її вулиці до водосховища їздить велика техніка. І наче нічого: робиться усе для того, аби берег водосховища не руйнувався і вода не наближалася до села. Проте жінка стверджує: їздити можна й іншим шляхом, її вулиця для цього завузька. Та ще й будинки знаходяться близько до дороги й внаслідок вібрації від руху машин деякі почали уже тріскатися.

— Я зверталася і до нашого старости, і до голови громади — ніхто нічого не робить. А це ж протиправні дії. У нас на в'їзді в село висить знак, що рух машин вагою понад 24 тонн заборонений. А тут 40-тонна техніка. Вулиця вузька, хати близько до дороги знаходяться. Ці машини зачіпають дерева у мене в дворі. Ще трохи — і почнуть у мене по хаті їздити.

За словами пані Ірини, у селі є асфальтована дорога, де будинки знаходяться від неї трохи далі, — техніка могла б їздити нею. Крім того, під'їзд до водосховища можливий також і полем або через Пронозівку. Але вулиця, на якій вона живе, для цього не підходить.

— Вони почали дорогу на вулиці розширяти. Але куди ж її розширяти? У двори людям? У нас уже хати не витримують цього — у сусідньому будинку лопнув сволок. Скоро усе зруйнують і так — і ніяке берегоукріплення не буде потрібне.

Жінка вдавалася і до радикальних методів — перекривала дорогу, не пропускала техніку та погрожувала спиляти дерева і перегородити ними проїзд. Але це нічого не дало — техніка й надалі їздить, а підготовчі роботи для берегоукріплення тривають.

«Якщо цього не зробити — вода дійде до будинків»

Прокоментувати ситуацію ми попросили й у голови Градизької громади Мирослава Носи.

За його словами, у неділю почалася підготовка до берегоукріплення — готують дорогу, якою великі машини могли б підвозити каміння до берегів водосховища.

— Процес берегоукріплення Мозоліївки розпочався ще у 2020-му році. І зараз ми поступово продовжуємо цю роботу. До весни нам треба встигнути укріпити близько 700 м берегів. Могли б цьогоріч розпочати роботу і раніше, але усе залежало від того, коли підрядник отримає кошти, — каже Носа.

Запитуємо, чому техніка їздить саме цією вулицею.

— Це крайня ліва дорога у селі, яка знаходиться найближче до водосховища. До тієї ділянки, де береги укріплюватимуть, можна їздити лише нею. Дорога ґрунтова, але днями її засипали кількома машинами щебеню.

Мирослав Носа знає про обурення мешканців Мозоліївки на проїзд техніки, зокрема і про протести пані Ірини. Але, за його словами, якщо берегоукріплення не проводити, то «через 15 років вода буде біля її хати».

Що ж до проблеми із тріщинами на будинках, голова громади каже: будинки на тій вулиці старі, і тріщини на них були ще задовго до цього.

Ми хотіли отримати коментар щодо берегоукріплення водосховища і в Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області, проте відповіді звідти наразі не отримали.

Селяни перекрили дорогу

Зранку мешканці села вийшли на дорогу, аби привернути увагу громадськості до проблеми та не пропускати великогабаритні машини, які їдуть через село до водосховища для проведення берегоукріплення. На місце виїхали правоохоронці, які забезпечують публічний правопорядок та законність дій усіма сторонами конфлікту.