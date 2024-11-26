Мешканці Мозоліївки перекрили дорогу, аби не пускати фури через село до водосховища — вібрація руйнує хати

Мешканці села Мозоліївка поблизу Градизька на Кременчуччині вийшли на дорогу, аби привернути увагу громадськості та не пропускати великогабаритні машини, які їдуть через село до водосховища для проведення берегоукріплення. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
Зокрема, на місці перебуває і поліція.
За офіційним коментарем ми звернулися до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Вона підтвердила, що на місце дійсно виїхали представники правоохоронних органів.
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