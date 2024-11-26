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Мешканці Мозоліївки перекрили дорогу, аби не пускати фури через село до водосховища — вібрація руйнує хати

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 98 Коментарів: 1

 

На місці перебувають правоохоронці для забезпечення правопорядку

Мешканці села Мозоліївка поблизу Градизька на Кременчуччині вийшли на дорогу, аби привернути увагу громадськості та не пропускати великогабаритні машини, які їдуть через село до водосховища для проведення берегоукріплення. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

Зокрема, на місці перебуває і поліція.

 

За офіційним коментарем ми звернулися до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Вона підтвердила, що на місце дійсно виїхали представники правоохоронних органів.

— Поліцейські перебувають там для забезпечення публічного правопорядку та законності дій усіма сторонами конфлікту, — повідомила Анна Васенко.
Нагадаємо, сьогодні до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жителька Мозоліївки Ірина. Вона розповіла журналістам, що фури, які залучають до берегоукріплення Кременчуцького водосховища, їздять вузькою вулицею і внаслідок цього почали тріскатися розташовані на ній будинки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Мозоліївка берегоукріплення техніка перекриття дороги поліція
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Коментарі: 1

1 166
Andron777:
Сьогодні, 15:18

Так, а куди їм їхати, якщо немає іншої дороги? smirk


0 0

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