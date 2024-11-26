За півроку із закладів вищої освіти відрахували понад 23 тисячі чоловіків мобілізаційного віку

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 3

Протягом квітня-серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 чоловіків віком понад 30 років. У Міністерстві освіти кажуть, що це одна з частин боротьби з «повною профанацією вищої освіти» та свідоцтво того, що система вищої освіти «самоочищується».

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.

За його словами, в Україні не варто дозволяти, щоб вища освіта використовувалася не за призначенням. А тому Державна служба якості освіти (ДСЯО) України провела комплекс заходів щодо освітнього процесу для чоловіків мобілізаційного віку, які вступили у виші.

Результати цих заходів Михайло Винницький назвав обнадійливими. Причини відрахування студентів різні — неуспішність, неявка на заняттях та інші. Безпосередньо за результатами перевірок ДСЯО відраховано 5805 здобувачів вищої освіти, а решта — за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів.

— Очевидно, що відраховані — це ті «студенти», які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов’язків. Те, що їх уже немає в системі вищої освіти — ознака того, що система самоочищується, — вважає Винницький.

Він написав, що, крім того, поліція відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, а Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де «масово зараховували чоловіків призовного віку», «публічно заявляючи про свої розцінки».

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Нагадаємо, ще в червні цього року заступник міністра освіти розповідав, що в Міносвіти стривожені тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури. Так, цьогорічна кількість таких вступників стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей.

Наприкінці червня Міністерство освіти та науки України опублікувало наказ про зміну правил вступу на навчання в аспірантурі, підписаний через надмірний цьогорічний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти. Відповідно до нового наказу, всі студенти-контрактники, які навчаються на аспірантурі, втратили можливість отримати відстрочку від мобілізації.

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Раніше ми писали, що за підсумками вступної кампанії 2023 року кількість чоловіків старше 30 років, які вступили до вищих навчальних закладів на платну форму навчання, зросла у 23 рази. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media з використанням відкритих даних Міносвіти України. Так, у 2023 році частка чоловіків серед усіх студентів-першокурсників платної форми навчання становило 70%. Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків було помітне у вікових категоріях 30+ та 40+. Статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.