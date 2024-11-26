Grizzly Open Cup 2024: у Горішніх Плавнях відбулася відкрита першість із дзюдо

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 86 Партнерський проєкт

Змагання проводилися серед юнаків та дівчат 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Організаторами змагань виступили ДЮСШ № 1, відділ культури, спорту і туризму, відділення Національного олімпійського комітету України у Горішніх Плавнях, громадська організація «Міська олімпійська спілка», міська федерація дзюдо «Лікург» та громадська організація «Спортивний клуб дзюдо "Грізлі"».

На початку турніру хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих воїнів та усіх громадян, які загинули внаслідок російського вторгнення. На відкритті учасників привітала головна спеціалістка сектору фізкультури і спорту міського відділу культури, спорту і туризму Оксана Ліщенко.

Вдалих стартів побажав тренер-викладач ДЮСШ № 1, старший тренер жіночої кадетської збірної команди України, голова громадської організації «Спортивний клуб дзюдо "Грізлі"» Андрій Бурдун. Серед почесних гостей змагань був виконавчий директор відділення НОК України в Горішніх Плавнях Микола Шишліков. Він також побажав спортсменам успіхів та перемог.

Як розповіла завуч ДЮСШ № 1 Ірина Дендеря, у змаганнях взяли участь 338 спортсменів. Серед них представники Сум, Полтави, Харкова, Миколаїва, Кременчука, Кропивницького, Світловодська, Карлівки, Семенівки. Майже кожен регіон представляли по дві-три команди. На початку змагань аніматори з Event Company у костюмах ростових ляльок провели розминку для учасників, які виборювали нагороди у своїх вагових категоріях.

У кожній виступали понад 20 учасників, тож конкуренція була значною. Вихованці відділення дзюдо ДЮСШ № 1 посіли десять призових місць. Переможцями стали Тимофій Оніщенко та Мирослава Іванчук. Другі місця вибороли Даниїл Козак, Микита Гриша та Іван Стасюк. На третьому — Іван Максимов, Гліб Томаров, Матвій Мартиненко, Денис Курманов та Георгій Копитін.

«Це вже друга відкрита першість ДЮСШ № 1 із дзюдо в цьому році, яка зібрала майже втричі більше учасників, ніж перша, — зауважив головний суддя змагань, тренер-викладач ДЮСШ № 1 Олександр Федоренко. — Наступну відкриту першість плануємо провести наступного року у квітні».

Андрій Бурдун подякував усім причетним, які допомогли в проведенні цього турніру і «без яких ця подія не відбулася б на такому високому рівні», та «Збройним силам України, які боронять нас та нашу землю від країни-агресора». Переможці та призери змагань отримали кубки та медалі, а також подарунки із символікою НОК України: футболки, щоденники, блокноти.