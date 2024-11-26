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На Полтавщині з'явиться екоіндустріальний парк: які особливості

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 169

 

Основна спеціалізація парку — агропереробка

*фото ілюстративне

Вже незабаром на Полтавщині може з’явитися екоіндустріальний парк «Заворскло». Про це йдеться у Програмі економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2025 рік.

У Програмі зазначено, що знаходитиметься парк в однойменному селі Терешківської громади поблизу Полтави й займатиме ділянку площею понад 53 га.

Наразі виконком Терешківської сільради уже затвердив концепцію парку — для цього необхідно залучити інвестиційні кошти у розмірі близько 106 мільйонів доларів. Він налічуватиме від 1600 до 2700 робочих місць.

Основна спеціалізація екоіндустріального парку — переробна промисловість та науково-технічна діяльність. Також на території «Заворскло» можуть розмістити й підприємства харчової промисловості. Вони займатимуться:

  • перероблюванням овочевих та фруктових культур;
  • виробництвом дитячого харчування;
  • комплексною переробкою зернових та бобових культур:
  • виробництвом макаронних виробів, сухих сніданків, каш швидкого приготування, пластівців;
  • виробництвом напівфабрикатів;
  • виробництвом олій. 

Крім того, концепцією визначені й можливі супутні напрямки діяльності парку — лабораторні дослідження, митні та логістичні послуги, центр розвитку сільськогосподарських технологій, банк насіння, вітроелектростанція тощо.

Нагадаємо, створення індустріального парку у Терешківській громаді ще в березні анонсував очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zahid.espreso.tv
Теги: екоіндустріальний парк промисловість
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