На Полтавщині з'явиться екоіндустріальний парк: які особливості

Вже незабаром на Полтавщині може з’явитися екоіндустріальний парк «Заворскло». Про це йдеться у Програмі економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2025 рік.
У Програмі зазначено, що знаходитиметься парк в однойменному селі Терешківської громади поблизу Полтави й займатиме ділянку площею понад 53 га.
Наразі виконком Терешківської сільради уже затвердив концепцію парку — для цього необхідно залучити інвестиційні кошти у розмірі близько 106 мільйонів доларів. Він налічуватиме від 1600 до 2700 робочих місць.
Основна спеціалізація екоіндустріального парку — переробна промисловість та науково-технічна діяльність. Також на території «Заворскло» можуть розмістити й підприємства харчової промисловості. Вони займатимуться:
Крім того, концепцією визначені й можливі супутні напрямки діяльності парку — лабораторні дослідження, митні та логістичні послуги, центр розвитку сільськогосподарських технологій, банк насіння, вітроелектростанція тощо.
Нагадаємо, створення індустріального парку у Терешківській громаді ще в березні анонсував очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.