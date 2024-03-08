На Полтавщині планують створити ще один індустріальний парк — Пронін

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 346

Парк буде в Терешківській громаді й забезпечить близько 400 робочих місць

На Полтавщині планують створити ще один індустріальний парк. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Парк буде в Терешківській громаді й забезпечить близько 400 робочих місць. Відповідно до концепції із 27 га загальної площі близько 6 га відведуть під сміттєпереробний комплекс.

Обрали саме цю ділянку, оскільки сформована логістична схема збору й вивезення відходів залишиться незмінною. Є попереднє погодження від водо-, електро- й газопостачальних підприємств про можливість підключення майбутнього індустріального парку до енергоносіїв.

— Будівництво сміттєпереробних заводів — важлива для Полтавщини ініціатива, яку підтримує Міндовкілля. Створення такого підприємства сприятиме не тільки поліпшенню екологічного стану регіону, а й зміцненню економіки області, — зазначив Філіп Пронін.

На засіданні архітектурно-містобудівної ради профільного департаменту ОВА розглянули проєкт детального плану території під індустріальний парк і рекомендували громаді до затвердження.

Нагадаємо, що земельну ділянку під індустріальний парк у Кременчуцькому районі виділили ще у лютому.