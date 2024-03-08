На Полтавщині планують створити ще один індустріальний парк — Пронін

На Полтавщині планують створити ще один індустріальний парк. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
Парк буде в Терешківській громаді й забезпечить близько 400 робочих місць. Відповідно до концепції із 27 га загальної площі близько 6 га відведуть під сміттєпереробний комплекс.
Обрали саме цю ділянку, оскільки сформована логістична схема збору й вивезення відходів залишиться незмінною. Є попереднє погодження від водо-, електро- й газопостачальних підприємств про можливість підключення майбутнього індустріального парку до енергоносіїв.
На засіданні архітектурно-містобудівної ради профільного департаменту ОВА розглянули проєкт детального плану території під індустріальний парк і рекомендували громаді до затвердження.
Нагадаємо, що земельну ділянку під індустріальний парк у Кременчуцькому районі виділили ще у лютому.
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