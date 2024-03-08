Жінки у гірничій справі: водійка Ferrexpo поділилася досвідом із випускницями водійської школи OnTrack

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 71 Новини компаній

Олена Нерода-Ніколайчук, водійка великовантажного автосамоскида Єристівського ГЗК, який входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, презентувала свій досвід і трудовий шлях випускницям водійської школи, ініційованої в рамках шведської програми OnTrack від Reskilling Ukraine. Про це повідомляє Ferrexpo на своїй сторінці Facebook.

Програма спрямована на підтримку українок, які вирішили стати водійками великовантажних автівок. Випускницями першого потоку школи стали понад десяток жінок з різних регіонів України, які опанували для себе нові навички й готові розпочати нову кар’єру.

Під час заходу Олена розповіла, що 2018 року отримала шанс змінити професію з перукарки на водійку автотранспортних засобів у кар’єрі, й скористалася ним, працевлаштувавшись до компанії Ferrexpo. Свого часу жінка починала кермувати 32-тонною вантажівкою, цього року вже має ліцензію на кермування 220-тонником. Днями ж у якості наставниці водійка ЄГЗК почала стажувати вже другу свою ученицю.

«Мені пощастило працювати в чудовому колективі, де завжди готові підтримати, і в чудовій компанії, де цінують професіоналізм, бажання розвиватися й жіноче лідерство. Ми, жінки, довели, що можемо бути корисні в професіях, які стереотипно вважаються чоловічими», — зазначила Олена у своєму виступі й порадила жінкам не боятися змін у житті і вперто прямувати до своїх мрій.

Так, Олена Нерода-Ніколайчук стала однією з перших п’ятьох жінок, яких у якості експерименту запросили 2018 року працювати водійками вантажних автосамоскидів у Ferrexpo. А вже з 2019 року на підприємствах компанії оголосили про підтримку стратегії Diversity, Equity & Inclusion, підтверджуючи, що на Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК, які входять до складу компанії, дотримуються принципів рівності, різноманіття й інклюзивності, цінуючи рівень знань та навичок співробітників і співробітниць незалежно від статі й гендеру.

Випускниці проєкту OnTrack надихнулися трудовим шляхом Олени.

«Олена не лише водить великі вантажівки, але і стала менторкою, яка стажує нових жінок-водійок і надихає їх на нові звершення. І невдовзі одна зі стажисток Олени стане частиною нашої водійської команди!» — зазначив на своїй сторінці Владислав Мортіков, головний фахівець з комунікацій Ferrexpo в Україні.

«Цей проєкт підтримали Scania Ukraine та Посольство Швеції в Україні. Мав особисту нагоду подякувати Надзвичайному та Повноважному послу Швеції, директору Scania в Україні, представниці UN Women та шведським організаторам за підтримку й реалізацію ціннісних проєктів, які розвивають Україну й рухають її вперед!» — підсумував він.