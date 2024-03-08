Кременчуцькі ліцеї запрошують на навчання до 10 класів за спеціальними профілями

Остаточна дата подання документів для зарахування до 10 класу — 15 червня
Кременчуцькі ліцеї запрошують на навчання у 2024-2025 навчальному році до 10 класів за спеціальними профілями. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Серед профілів доступні такі:
- українська філологія (ліцеї № 5, 6, 17, 25, 30);
- іноземна філологія (ліцеї № 4, 5, 6, 10, 11, 17, 25, 30);
- історичний (ліцеї № 6, 11, 25);
- біологічний (ліцей № 10);
- біолого-хімічний (ліцеї № 4);
- математичний (ліцеї № 4, 5, 10, 11, 17, 25, 30);
- комп’ютерних технологій (ліцей № 4).
Також різні зручні форми навчання пропонує учням Кременчуцький ліцей № 13 «Авіор»: очна вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна форма.
Перелік документів для вступу:
- заява одного з батьків/опікунів чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту;
- копія та оригінал свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу учня;
- оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
- оригінал документа про освіту (за 9 клас).
Остаточна дата подання документів для зарахування до 10 класу — 15 червня.
Більш детально ознайомитися з умовами вступу та необхідним пакетом документів можна звернувшись до обраного ліцею або на сайті навчального закладу.
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