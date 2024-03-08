Кременчуцькі ліцеї запрошують на навчання до 10 класів за спеціальними профілями

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Кременчуцькі ліцеї запрошують на навчання у 2024-2025 навчальному році до 10 класів за спеціальними профілями. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед профілів доступні такі:

українська філологія (ліцеї № 5, 6, 17, 25, 30);

іноземна філологія (ліцеї № 4, 5, 6, 10, 11, 17, 25, 30);

історичний (ліцеї № 6, 11, 25);

біологічний (ліцей № 10);

біолого-хімічний (ліцеї № 4);

математичний (ліцеї № 4, 5, 10, 11, 17, 25, 30);

комп’ютерних технологій (ліцей № 4).

Також різні зручні форми навчання пропонує учням Кременчуцький ліцей № 13 «Авіор»: очна вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна форма.

Перелік документів для вступу:

заява одного з батьків/опікунів чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту;

копія та оригінал свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу учня;

оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;

оригінал документа про освіту (за 9 клас).

Остаточна дата подання документів для зарахування до 10 класу — 15 червня.

Більш детально ознайомитися з умовами вступу та необхідним пакетом документів можна звернувшись до обраного ліцею або на сайті навчального закладу.