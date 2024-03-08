Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 120

Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 9 березня, вдень очікується +4°C. З самого ранку у Кременчуці небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вітер буде північного напрямку. Опадів не буде.

Наступного дня, 10 березня, вдень стовпчики термометрів також покажуть +5°C. Небо також буде вкрите хмарами. Вітер постійно змінюватиме свої напрямки. опадів також не буде.