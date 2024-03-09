На ремонт рентгену у лікарні «Кременчуцька» планують виділити понад 1 млн грн

Для ремонту діагностичної рентгенівської системи IMAX 8500 у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» необхідно 1 144 195 грн. Цю суму планують внести у комплексну програму розвитку закладу на 2024 рік на наступній сесії Кременчуцької міської ради.
У пояснювальній записці йдеться, що за ці гроші замінять запчастини, які вийшли з ладу у 2023 році, а саме:
Де у Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря, читайте за посиланням.
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