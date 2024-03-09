Березень надворі: пора обрізати дерева – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 245

Весною краще обрізати дерева з кінця лютого - на початку березня. Важливо вибрати такий час, коли вже не так холодно, але дерева ще сплять і бруньки на них ще не сформувалися

Щоб уникнути інфікування дерев, не варто проводити обрізання у вологу погоду, після дощу. Обрізати слід насамперед старі гілки та пагони, тому що вони не такі плодоносні, як молоді пагони, і забирають у них сили.

Обрізати гілку потрібно над брунькою, розташованою з зовнішнього боку гілки. Саме обрізання слід робити навскіс, щоб вода на застоювалась і стікала, а із бруньки з'явився новий пагін.

Насамперед обрізати потрібно гілки, які ростуть строго вгору та вниз, тому що вони мають низьку врожайність.

При обрізанні бічних гілок слід залишити на 1 см пеньок. Він допоможе зберегти стовбур дерева від пошкоджень, а саме від утворення дупла. Більше ніж на 1 см теж не треба залишати пеньок, щоб він не став розплідником хвороб.

Перед відпилюванням товстих гілок по периметру стовбура необхідно зробити надріз кори, щоб не здерлася кора з основного стовбура дерева. Після такого обрізання пеньок з великим діаметром слід обов’язково замазати садовим варом.

Як обрізати яблуню, грушу, сливу, персик, абрикос

Для яблуні, так само як і груші, основне правило обрізання – зберегти центральний стовбур. Бічні гілки вкорочують на 1/4 -1/3 їхньої довжини.

Центральний стовбур має бути вищим за верхні гілки на 20 -25 см, а верхні гілки - бути коротшими за нижні. Коли дерево почне плодоносити, а центральний стовбур під вагою плодів нахилятися, потрібно також його згори підрізати. У разі загустіння крони, щоб покращити освітленість, обрізати верхні бічні гілки.

Під час обрізання сливи слід дотримуватись її природної, а саме кущової форми. Техніка обрізання як у яблунь не підходить. Періодично потрібно вирізати гілки, розташовані одна біля одної, щоб проріджувати крону. Як і в інших видах плодових дерев, потрібно обрізати занадто довгі, обвислі та старі гілки. Але кущова форма має зберігатися.

Персик та абрикос через схильність до сильного росту потребують щорічного обрізання. Правила обрізання такі самі, як і в інших дерев – обрізати гілки, що ростуть донизу, близько до землі.

Щоб формувати невисокі дерева, для зручності збирання плодів, вирізати потрібно і верхівку.