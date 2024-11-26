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«Укрзалізниця» попереджає про перекриття руху на залізничних переїздах у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 194

 

Проїзд через залізничні переїзди перекривають у зв'язку з виконанням аварійних колійних робіт

ВП «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» повідомляє, що для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту, а також у зв'язку з виконанням аварійних колійних робіт буде перекрито рух автотранспорту:

  • з 08.00 30-го листопада до 18.00 6-го грудня 2024 року на охороняємому залізничному переїзді 226 км ПК-1 станція В.Поділ (с. Семенівна, траса Т1716) - об’їзд буде здійснюватися по залізничному переїзду 227 км ПК-1 станції Великий Поділ (с. Семенівна, вул. Транспортна);
  • з 08.00 4-го грудня до 20.00 13-го грудня 2024 року на охороняємому залізничному переїзді 227 км ПК-8 перегін  Великий Поділ - Вербки  (с. Семенівна, вул. Шевченка) - об’їзд буде здійснюватися по залізничному переїзду 227 км ПК-1 станції Великий Поділ (с. Семенівна, вул. Транспортна).

ВП «Кременчуцька дистанція колії» просить у водіїв вибачення за тимчасові незручності.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця переїзд перекриття руху перекриття
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