«Укрзалізниця» попереджає про перекриття руху на залізничних переїздах у Кременчуцькому районі

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Проїзд через залізничні переїзди перекривають у зв'язку з виконанням аварійних колійних робіт

ВП «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» повідомляє, що для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту, а також у зв'язку з виконанням аварійних колійних робіт буде перекрито рух автотранспорту: з 08.00 30-го листопада до 18.00 6-го грудня 2024 року на охороняємому залізничному переїзді 226 км ПК-1 станція В.Поділ (с. Семенівна, траса Т1716) - об’їзд буде здійснюватися по залізничному переїзду 227 км ПК-1 станції Великий Поділ (с. Семенівна, вул. Транспортна);

до 18.00 2024 року на охороняємому залізничному переїзді 226 км ПК-1 станція В.Поділ (с. Семенівна, траса Т1716) - об’їзд буде здійснюватися по залізничному переїзду 227 км ПК-1 станції Великий Поділ (с. Семенівна, вул. Транспортна); з 08.00 4-го грудня до 20.00 13-го грудня 2024 року на охороняємому залізничному переїзді 227 км ПК-8 перегін Великий Поділ - Вербки (с. Семенівна, вул. Шевченка) - об’їзд буде здійснюватися по залізничному переїзду 227 км ПК-1 станції Великий Поділ (с. Семенівна, вул. Транспортна). ВП «Кременчуцька дистанція колії» просить у водіїв вибачення за тимчасові незручності.

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