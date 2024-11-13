Від початку року на дорогах Полтавщини в аваріях загинули 32 людини

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 97

Від початку року на дорогах Полтавщини внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 32 людини. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.

Усього ж в аваріях на Полтавщині постраждали 406 осіб.

Загалом за 10 місяців року в області сталися 303 аварії із потерпілими.

У пресслужбі патрульної поліції нагадали, що однією з найпоширеніших причин аварій є перевищення допустимої швидкості руху на дорозі. Максимально допустима швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км/год, а за їх межами — від 90 км/год.

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