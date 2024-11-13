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Полтавські вибухотехніки знешкодили уламки збитих російських дронів «Герань-2» та «Гербера»

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 152

 

Поліціянти Полтавщини цілодобово відпрацьовують повідомлення про знайдені підозрілі предмети

Полтавські вибухотехніки показали, як вони знешкоджують уламки збитих російських безпілотників «Герань-2» та «Гербера». Про це розповідають у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Мобільні групи вибухотехніків щоразу оглядають місця подій після вибухів та обстрілів в області, а також виявляють та знешкоджують бойові уламки безпілотників.

 

— Лише за декілька днів поліцейські вибухотехніки знешкодили бойові частини ворожих БпЛА типу «Герань-2» та «Гербера». Крім того, поліціянти у цілодобовому режимі відпрацьовують повідомлення про виявлення підозрілих знахідок і боєприпасів. Тож рекомендуємо мешканцям та гостям області бути пильними та в разі повітряної тривоги негайно прямувати в найближчі укриття, — розповідає начальник управління вибухотехнічної служби Полтавщини Андрій Бондаренко.

 

Поради від вибухотехніків щодо дотримання безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • не наближатися до залишків дронів, ракет чи снарядів, адже вони можуть містити нерозірвані боєприпаси, вибухові пристрої чи небезпечні хімічні речовини; 
  • не торкатися та не переносити підозрілі речі й предмети, що можуть становити реальну загрозу для життя та здоров’я; 
  • не користуватися телефонами або іншими засобами радіозв`язку поблизу підозрілого предмета;
  • в жодному разі не розбирати уламки на металобрухт та не зберігати їх вдома.  

Що робити у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета:

  • у жодному разі не чіпати підозрілий предмет; 
  • негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);
  • позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою; 
  • попередити про небезпеку перехожих; 
  • відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань (на відкритій місцевості — не менше 100 метрів, а в приміщенні — не менше 50 метрів); 
  • дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет.
  • серед небезпечних предметів можуть бути й безпілотні літальні апарати, на яких може бути датчик цілі. Коли людина підходить до нього, відбувається вибух. 

Нагадаємо, про знешкодження бойових частин збитих дронів поліцейські вибухотехніки розповідають не вперше. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: вибухотехніки БПЛА знешкодження безпілотники дрони
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