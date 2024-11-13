Полтавські вибухотехніки знешкодили уламки збитих російських дронів «Герань-2» та «Гербера»

Полтавські вибухотехніки показали, як вони знешкоджують уламки збитих російських безпілотників «Герань-2» та «Гербера». Про це розповідають у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Мобільні групи вибухотехніків щоразу оглядають місця подій після вибухів та обстрілів в області, а також виявляють та знешкоджують бойові уламки безпілотників.
— Лише за декілька днів поліцейські вибухотехніки знешкодили бойові частини ворожих БпЛА типу «Герань-2» та «Гербера». Крім того, поліціянти у цілодобовому режимі відпрацьовують повідомлення про виявлення підозрілих знахідок і боєприпасів. Тож рекомендуємо мешканцям та гостям області бути пильними та в разі повітряної тривоги негайно прямувати в найближчі укриття, — розповідає начальник управління вибухотехнічної служби Полтавщини Андрій Бондаренко.
Поради від вибухотехніків щодо дотримання безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
Що робити у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета:
Нагадаємо, про знешкодження бойових частин збитих дронів поліцейські вибухотехніки розповідають не вперше.
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