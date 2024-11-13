Хокейний клуб «Кременчук» поступився столичному «Київ Кепіталз» у грі на виїзді

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Учора, 12 листопада, хокейний клуб «Кременчук» програм гру столичному «Київ Кепіталз» із рахунком 0:3. Про результат гри повідомили за фейсбук-сторінці команди.

Зійшлися команди на арені у Києві. У трьох важких періодах «Кременчук» пропустив три шайби і поступився суперникам.

«Київ Кепіталз» — ХК «Кременчук» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

«Київ Кепіталз»: Бойко, Нік — Лєсніков, Мельников, Лапко, Берднікс, Сірченко — Дворник, Тіщенко, Секірко, Луговий, Черненко, Цямрук, Кривоножкін, Пансенко, Валькун, Койда, Карсенко, Плесовських, Олійник.

Головний тренер: Вадим Шахрайчук.

«Кременчук»: Кучер, Гордюшин — Ігнатенко, Материкін, Піддубний, Кругляков, Панков, Матусевич — Кривенко, Геворкян, Лялька, Мироненко, Середницький, Брага, Попережай, Андрющенко, Абаджян, Кривошапкін, Целогородцев, Безуглий, Андрущенко, Тимченко.

Головний тренер: Андрій Срюбко.

1:0 — Панченко

2:0 — Тищенко

3:0 — Панченко

Минула гра у «Кременчука» відбулася значно успішніше: 9 листопада хокеїсти упевнено розгромили київську «Крижинку» із рахунком 16:0.

У наступному матчі «Кременчук» зустрінеться із херсонським «Дніпром» у суботу, 16 листопада, на льодовій арені у Білій Церкві.

Нагадаємо, у першому матчі Чемпіонату України «Кременчук» упевнено розгромив «Дніпро» із рахунком 10:3.