«Дитина кинулася під колеса»: подробиці ранкової ДТП на проспекті Свободи

У Кременчуцькій міській станції швидкої медичної допомоги журналістам «Телеграфа» прокоментували ситуацію щодо ранкової аварії на проспекті Свободи, де водій «швидкої» збив 13-річного хлопця на електросамокаті.
Виконувачка обов’язків начальника підстанції Тетяна Коваленко розповіла, що екіпаж швидкої допомоги у цей час їхав із виклику.
За словами пані Тетяни, хлопчик не переводив електросамокат у руках пішохідним переходом, а саме їхав на ньому. На місці події, каже жінка, він був із мамою, яка у цей час стояла на тротуарі поблизу переходу.
— Водій автомобіля наразі перебуває на роботі, його від виконання посадових обов’язків не відсторонили. Щодо претензій з боку мами і як далі розгортатиметься справа, я не знаю — цим усім займатиметься поліція, — додає Тетяна Коваленко.
Нагадаємо, аварія сталася сьогодні близько 9.00 на проспекті Свободи поблизу палацу культури «КрАЗ». Машина «швидкої», за кермом якої знаходився 64-річний водій, зачепила 13-річного підлітка, який на нерегульованому пішохідному перехресті їхав на самокаті.
Хлопця з травмами госпіталізували до дитячої лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.
Зазначимо також, що у серпні у Кременчуці депутати підтримали правила користування електросамокатами.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.