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«Дитина кинулася під колеса»: подробиці ранкової ДТП на проспекті Свободи

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 361

 

На місці події хлопчик, якого автівка «швидкої» зачепила, був із мамою

У Кременчуцькій міській станції швидкої медичної допомоги журналістам «Телеграфа» прокоментували ситуацію щодо ранкової аварії на проспекті Свободи, де водій «швидкої» збив 13-річного хлопця на електросамокаті.

Виконувачка обов’язків начальника підстанції Тетяна Коваленко розповіла, що екіпаж швидкої допомоги у цей час їхав із виклику.

— Поруч рухався тролейбус, він частково перекривав водієві огляд. Тож водій просто не побачив, як дитина виїхала на самокаті з-за тролейбуса. Можна сказати, що хлопчик кинувся буквально під колеса автомобіля.

За словами пані Тетяни, хлопчик не переводив електросамокат у руках пішохідним переходом, а саме їхав на ньому. На місці події, каже жінка, він був із мамою, яка у цей час стояла на тротуарі поблизу переходу.

— Водій автомобіля наразі перебуває на роботі, його від виконання посадових обов’язків не відсторонили. Щодо претензій з боку мами і як далі розгортатиметься справа, я не знаю — цим усім займатиметься поліція, — додає Тетяна Коваленко.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні близько 9.00 на проспекті Свободи поблизу палацу культури «КрАЗ». Машина «швидкої», за кермом якої знаходився 64-річний водій, зачепила 13-річного підлітка, який на нерегульованому пішохідному перехресті їхав на самокаті.

Хлопця з травмами госпіталізували до дитячої лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Зазначимо також, що у серпні у Кременчуці депутати підтримали правила користування електросамокатами.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП швидка дитина електросамокати
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