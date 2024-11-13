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У Кременчуці «швидка» збила малого самокатника на переході — дитину ушпиталили (доповнено)

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 1 111 Коментарів: 1

Самокат зламався надвоє

13 листопада на проспекті Свободи в Кременчуці біля палацу культури «КрАЗ» машина швидкої допомоги зачепила підлітка, який на самокаті переїжджав пішохідний перехід. Інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердили у патрульній поліції.

За попередньою інформацією, хлопець не отримав травм, проте самокат був пошкоджений — розламався навпіл.

На місці події працюють медики та патрульна поліція.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9.00.

За попередньою інформацією, автомобіль швидкої медичної допомоги, під керуванням 64-річного водія, на нерегульованому пішохідному переході зіткнувся із самокатом, яким керував 13-річний хлопчик.

Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої міської лікарні Кременчука для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП швидка самокати
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Коментарі: 1

1 322
evil:
Сьогодні, 11:14

Заголовок не коректний. Має бути написано Неповнолітній їздун на нерегульованому переході в'їхав під колеса автомобіля швидкої допомоги.

А зіткнувся він бо повний баран. Або тому що батько баран не навчив шо дорогу на пішохідному переході треба саме переходити а не переїзжати. 


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