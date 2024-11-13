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Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 330

 

Така атака була проведена вперше за останні 73 дні

Російські війська вдосконалюють тактику повітряних ударів. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація збройні сили РФ сьогодні, 13 листопада, вранці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. В місті пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Така атака була проведена вперше за останні 73 дні. Для удару були застосовані крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 6.30 через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей  час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога. Точну кількість та тип застосованого озброєння мають оприлюднити у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.

 

Як повідомила пресслужба МВС, внаслідок комбінованої атаки в Києві постраждала одна людина, зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини, яку ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. У Полтаві розгорнули ургентні «Пункти незламності». Пошкоджень зазнали 24 будинки, 250 громадян звернулися до управління соцзахисту за допомогою.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар Київ повітряні сили дрони БПЛА
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