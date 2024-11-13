Художниця з Горішніх Плавнів представила у Кременчуці свої «Акварельні мандри»

До виставки увійшло майже 40 робіт
У понеділок, 11 листопада, в картинній галереї Наталії Юзефович відбулося урочисте відкриття виставки «Акварельні мандри» художниці з Горішніх Плавнів Тетяни Берези. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці галереї.
«До експозиції увійшло майже 40 робіт. На них — чудові садові квіти та спогади мисткині про подорожі Україною та іншими країнами Європи», — йдеться у повідомленні.
Виставка діятиме до 8 грудня 2024 року.
Вхід вільний.
Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок.
Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.