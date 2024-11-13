Художниця з Горішніх Плавнів представила у Кременчуці свої «Акварельні мандри»

У понеділок, 11 листопада, в картинній галереї Наталії Юзефович відбулося урочисте відкриття виставки «Акварельні мандри» художниці з Горішніх Плавнів Тетяни Берези. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці галереї.

«До експозиції увійшло майже 40 робіт. На них — чудові садові квіти та спогади мисткині про подорожі Україною та іншими країнами Європи», — йдеться у повідомленні.