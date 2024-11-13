«Ми поки що взагалі не розуміємо, які у нас будуть доходи»: що чекає на бюджет Кременчуцької громади у 2025 році

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Учора, 12 листопада, під час депутатської бюджетної комісії у Кременчуцькій міській раді голова комісії депутат Олександр Плескун знову порушив питання розгляду бюджету громади на 2025 рік.

Заступниця міського голови з питань фінансів Тетяна Неіленко розповіла, що відбудеться це після прийняття бюджету державного, орієнтовно у середині грудня.

— Кожного дня змінюються підходи до формування місцевих бюджетів. Одне додають, інше забирають. Ми взагалі відмовилися від формування (бюджету — ред.), оскільки ми поки взагалі не розуміємо, які у нас будуть доходи, — сказала Неіленко.

Чиновниця додала, що над бюджетом депаратмент фінансів все ж активно працює, проте винести його на обговорення поки не можуть.

Що вже зроблено

За словами Тетяни Неіленко, у проєкті бюджету громади на наступний рік уже сформували фонд заробітної плати для працівників бюджетної сфери, розглянули пропозиції щодо планів на 2025 рік від майже всіх комунальних підприємств. Також усі галузі бюджетної сфери окрім зарплат підготували також розрахунки по енергоносіях та усіх захищених статтях витрат бюджету.

— Усі працюють, але, на жаль, чекаємо прийняття державного бюджету, — резюмувала Неіленко.

Що бюджету загрожує

Протягом певного часу тривають дискусії щодо того, що у наступному році із місцевих бюджетів можуть вилучити 4% ПДФО. Обговорюється також вилучення реверсної дотації та єдиного податку з юридичних осіб.

Минулого тижня під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький заявив, що у такому разі Кременчук може втратити близько 400 млн грн.

Пані Неіленко розповіла, що наразі питання вилучення ПДФО остаточно не вирішено.

— Що стосується реверсної дотації, теж ідуть дебати. Нас підтримують і Асоціація (Асоціація міст України — ред.), і бюджетний комітет. Вони підтримують пропозиції місцевих бюджетів щодо того, аби залишити реверсну дотацію на період воєнного стану у місцевих бюджетах.

Щодо вилучення з місцевих бюджетів єдиного податку з юридичних осіб, то днями департамент фінансів отримав повідомлення, що ніби-то цей податок у бюджеті вирішили залишити, каже Неіленко.

Нагадаємо, наразі міська влада має побоювання, що доходи Кременчуцької громади у 2025 році можуть зменшитись.

Минулого року народні депутати підтримали законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб. Згідно із документом, «військовий» ПДФО громад спрямують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.