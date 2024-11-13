У 30-ти громадах Полтавщини пройшли конкурсні відбори на посади помічників ветеранів війни

На посади фахівців із супроводу ветеранів війни вже відібрані 33 кандидати — робота фахівців у громадах оплачуватиметься за рахунок держбюджету
В Україні проводять відбір кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни. Загалом по Україні свої заявки подали вже понад 1200 людей. Ця робота триває й у Полтавській області, яка увійшла у першу п’ятірку областей за кількістю поданих заявок.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Керівник ОВА зазначив, що помічник ветерана — це більше, ніж посада. Це всебічна підтримка та допомога на місцях ветеранам війни, їхнім рідним. Від реалізації можливостей, прав до соціальних гарантій на шляху від військової служби до цивільного життя.
Нагадаємо, 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.
Міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.
У Полтаві перші дев’ять помічників ветеранів отримали сертифікати про навчання
На Полтавщині з початку цього року помічник ветерана, який пройшов навчання, працював лише у Кременчуці, Втім, 23 квітня Максима Лаврика звільнили за власним бажанням.
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