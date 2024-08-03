Уряд дав старт роботі фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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На засіданні Кабміну прийняли постанову, яка визначає механізм діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в їх переході від військової служби до цивільного життя

Постановою Кабінету міністрів України, яку 2 серпня ухвалив уряд, визначено механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Йдеться, зокрема, про вимоги до кандидатів у фахівці із супроводу, організацію їхньої професійної підготовки, умов роботи та функціоналу, підпорядкування та звітності за виконану роботу тощо.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

- Сьогодні уряд ухвалив ключовий документ в системі переходу від військової служби до цивільного життя. І це є стартом для повноцінного впровадження в Україні фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Інститут супроводу та підтримки ветеранів в країнах НАТО — є одним із пріоритетів. Україна впроваджуватиме цю практику, адже вона не тільки відповідає євроінтеграційним процесам, а й є дієвим інструментом відновлення та адаптації ветеранів і ветеранок. Невдовзі ми оголосимо початок прийому заяв від кандидатів на ці посади. Плануємо, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени. Кожен такий фахівець застосовуватиме індивідуальний підхід. У середньому опрацьовуватиме до 35 кейсів, — повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Фахівець із супроводу опікуватиметься ветеранами, членами родин ветеранів та військовослужбовців.

За словами Олександра Порхуна, фахівець із супроводу — перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду. Забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надає юридичну допомогу.

- По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права, допомагає реалізувати право на пільги та послуги. Для держави і Мінветеранів, як органу, що формує, реалізовує та координує ветеранську політику, фахівець є інформаційним агентом. На базі його аналітики ми будемо змінювати та адаптувати систему відповідно до потреб і запитів ветеранської спільноти, — додав Олександр Порхун.

Фахівцем із супроводу ветеранів може стати або громадянин України, який має статус ветерана та рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: освіта/педагогіка, соціальні та поведінкові науки, право, охорона здоров’я, соціальна робота, публічне управління та адміністрування.

- Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг, – зазначає ініціатор проєкту, заступник Міністра Максим Кушнір.

Кандидати на посаду подають заяву в електронній формі через платформу е-Ветеран - реєстрація буде відкрита до кінця серпня.

Після подання заяви, кандидати проходять тестування на знання законодавства та психологічне. Система повідомляє про результат поданої заявки, після чого вона опрацьовується Мінветеранів та скеровується до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду комісією.

Перевага надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника/Захисниці України та перебувають на обліку в ЄДРВВ. Проте, головним пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів. Після на кандидата очікує співбесіда з представниками комісії.

Професійна підготовка фахівців та підвищення їхньої кваліфікації здійснюватимуться у закладах вищої освіти та центрах ветеранського розвитку Мінветеранів відповідно до типової освітньої програми.

Фахівці із супроводу працюватимуть у комунальних установах/закладах, зокрема у ветеранських просторах при Мінветеранів.

Зауважимо, що пільги та виплати ветеранам війни не надаються автоматично після отримання статусу — їх потрібно оформити. Для цього ветеранам потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, щоб подати дві заяви — про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги) та про встановлення пільги. Ці заяви можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ, або надіслати їх поштою. Подати заяви можна також через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, або через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).

Для тих, у кого виникають питання з цього приводу та, кому потрібна допомога в оформленні документів, саме і створили інституцію помічника ветерана.

Інформацію про пільги, на які мають право особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та Захисника чи Захисниці України можна подивитися на сайті Мінветеранів.

Нагадаємо, Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.

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