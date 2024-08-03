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Сьогодні вночі над Полтавщиною збивали «Шахеди» - Україну атакували 29 ворожих БпЛА

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 280

  

У результаті протиповітряного бою збили 24 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 над територіями Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей

Сьогодні, 3 серпня, у 0.17 в районі Полтави було чутно вибухи. Про це жителі міста повідомляли у соцмережах. Через декілька хвилин вибухи пролунали і на території сусідніх областей. А у 0.26 пабліки сповістили про нові вибухи в районі Полтави.

Атака «Шахедів» на Україну розпочалася вчора, 2 серпня, близько 23.00 на півночі країни, а близько 23.40 ворожі БпЛА зайшли з південного напрямку.

Як вранці повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 3 серпня противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу Shahed із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

- Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Дякую за бойову роботу, - написав Командувач Повітряних сил ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ЗСУ Шахеди ППО
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