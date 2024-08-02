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«Укрзалізниця» запускає дитячий вагон у потязі, що їздить через Полтаву

Вчора, 22:00 Переглядів: 131

 

Квитки на потяг можна придбати лише через додаток і дійсними вони будуть лише для пасажирів із дітьми

«Укрзалізниця» запустила у продаж квитки у дитячому вагоні. Їздитиме поїзд із цим вагоном із 8 серпня за маршрутом Харків-Ясіня і проходитиме через Полтаву. Про це повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці».

Спроєктували такий вагон представники компані спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії. 

Тепер подорожі для батьків та їхніх дітей віком до 8 років мають стати комфортнішими, безпечнішими та цікавішими, розповідають у компанії.

Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні — на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів, — розповів голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Роботи з модернізації вагну тривали близько пів року. До послуг дітей та їхніх батьків доступні зокрема спеціальне меню, дитячі манежі, а також сповивальні столики у вбиральнях.

Наразі придбати квиток у цей вагон можна лише через мобільний застосунок «Укрзалізниці» і дійсний він буде тільки для пасажирів з дітьми відповідного віку. Вартість квитка не відрізняється від вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж поїзді.

Також у компанії нагадують, що діти віком до 5 років можуть їздити потягами «Укрзалізниці» безкоштовно та не потребують окремого квитка.



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Автор: Яна Гудзь
Теги: Укрзалізниця поїзд діти вагони
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