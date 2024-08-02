«Укрзалізниця» запускає дитячий вагон у потязі, що їздить через Полтаву

Квитки на потяг можна придбати лише через додаток і дійсними вони будуть лише для пасажирів із дітьми
«Укрзалізниця» запустила у продаж квитки у дитячому вагоні. Їздитиме поїзд із цим вагоном із 8 серпня за маршрутом Харків-Ясіня і проходитиме через Полтаву. Про це повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці».
Спроєктували такий вагон представники компані спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.
Тепер подорожі для батьків та їхніх дітей віком до 8 років мають стати комфортнішими, безпечнішими та цікавішими, розповідають у компанії.
Роботи з модернізації вагну тривали близько пів року. До послуг дітей та їхніх батьків доступні зокрема спеціальне меню, дитячі манежі, а також сповивальні столики у вбиральнях.
Наразі придбати квиток у цей вагон можна лише через мобільний застосунок «Укрзалізниці» і дійсний він буде тільки для пасажирів з дітьми відповідного віку. Вартість квитка не відрізняється від вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж поїзді.
Також у компанії нагадують, що діти віком до 5 років можуть їздити потягами «Укрзалізниці» безкоштовно та не потребують окремого квитка.
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