На Кременчуччині найбільше подорожчали капуста, олія та свинина, а подешевшали яйця та овочі — моніторинг цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 2 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали капуста, соняшникова олія, свинина, курятина та хліб. А подешевшали яйця, буряк та морква.
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість сезонних овочів, ягід та фруктів не підпадають під моніторинг.
Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень
подорожчали:
подешевшали:
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.
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