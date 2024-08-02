На Кременчуччині найбільше подорожчали капуста, олія та свинина, а подешевшали яйця та овочі — моніторинг цін

Вчора, 21:00 Переглядів: 163 Коментарів: 1

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 2 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали капуста, соняшникова олія, свинина, курятина та хліб. А подешевшали яйця, буряк та морква.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість сезонних овочів, ягід та фруктів не підпадають під моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

капуста – на 4,97 грн за кг;

олія соняшникова – на 3,95 грн за л;

свинина – на 2,40 за кг;

птиця (тушки курячі) – на 1,50 грн за кг;

хліб – на 0,85 грн за 0,55 кг;

молоко – на 0,70 грн за 0,9 л;

цибуля ріпчаста — на 0,52 грн за кг;

картопля молода — на 0,29 грн за кг;

крупа гречана – на 0,10 грн за кг;

автогаз – на 0,10 грн за літр.

подешевшали:

яйця – на 2,10 грн за десяток;

морква молода — на 0,70 грн за кг;

буряк — на 0,47 грн за кг;

цукор – на 0,05 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.