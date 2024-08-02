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В Горішніх Плавнях відбулась чергова персональна фотовиставка місцевих фотохудожників

Вчора, 20:00 Переглядів: 139 Партнерський проєкт

Особливе місце серед представлених робіт, на думку шанувальників, займає серія світлин «Наша земля»

Нещодавно в Горішніх Плавнях було проведено персональну фотовиставку Наталі Тарасової «Невимовна чарівність буття». На виставці було представлено фотороботи, що засвідчують вміння мисткині побачити та зафіксувати особливі миттєвості краси навколишнього світу. Про виставку у матеріалі видання «Хроніки тижня».

Захід відбувся у фойє міської бібліотеки і зібрав справжніх шанувальників фотомистецтва. На презентацію експозиції світлин завітали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Вітаючи зібрання з відкриттям фотовиставки, Ірина Зеленська зазначила, що фотороботи Наталі Тарасової «вирізняються творчою індивідуальністю, глибиною і проникливістю думки».

— Це вміння зафіксувати особливе, чарівне, захопливе у звичайному буденному житті. Наталя — активний учасник не лише клубу «Фотокухня», а й усіх мистецьких заходів, що відбуваються у місті, — підкреслила гостя.

Ірина Зеленська подякувала Наталі Тарасовій за творчість, побажала наснаги у створенн нових світлин для майбутніх виставок. До привітань долучилася директорка КЗ «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) Олена Дудко.

— Я рада усіх вітати на нашому чудовому святі — презентації експозиції фоторобіт Наталі Тарасової. Це вже третя персональна виставка робіт фотохудожників міста, організована за підтримки відділу культури, спорту і туризму та ЦБС, — наголосила Олена Дудко. — Упевнена, що жоден відвідувач цієї експозиції не залишиться байдужим, споглядаючи чудові, насичені яскравими кольорами і сповнені життєдайною силою фотороботи. Це світлини закоханої в життя мандрівниці, яка вміє оцінити і зафіксувати прекрасні моменти людського буття.

За словами Наталі Тарасової, бажання фотографувати в неї «засіло» ще в дитинстві. Тож коли почала працювати, купила собі фотоапарат «Зміна-символ», фото-збільшувач та інше приладдя.

— Це були зйомки в «сімейний альбом», на пам’ять. Новий етап почався, коли з’явилося цифрове фото і новий цифровий фотоапарат. Певну роль зіграла і «криза середнього віку».

Усе це призвело до зміни пріоритетів у моєму захопленні», — зауважує мисткиня. Привертає погляд серія фоторобіт, присвячених місту Львову, зокрема, архітектура старих будівель у середмісті, панорами Нью-Йорка, Манхеттена з найвищими хмарочосами США.

— Вражає Єгипетський фоторепортаж, — зазначає одна з відвідувачок виставки. — Адже територія Єгипту майже на 96% зайнята пустелями. Кожен куточок тут має свою дивовижну атмосферу, насичену природними особливостями. Неймовірні фотографії з мандрівок Грецією, яка зачаровує особливим острівним колоритом, Хорватією, де могутні скелі, чарівні бухти, чисте Адріатичне море і доглянуті пляжі.

Особливе місце серед представлених робіт, на думку шанувальників, займає серія світлин «Наша земля». Це місто, навколишня природа, квіти у власному саду, захід сонця і дорога, як символ життєвого шляху. Фотографії Наталі Тарасової — це фотозвіти з подорожей, це фіксація всього цікавого, що бачить довкола майстриня.

— Для мене мистецтво знімків — бачити красу в повсякденному житті, — наголошує авторка робіт.

Враженнями від виставки поділилася з «Хроніками тижня» Надія Угнічева.

— Творчість Наталі Тарасової — це вміння сприймати реальність та відображати її у світлинах, — наголошує гостя. — Її фотороботи зачаровують, викликають емоції глядача та змушують задуматися. А ще змушують нас віддавати належне швидкоплинному, ностальгувати, радіти, насолоджуватися незбагненною красою світу.
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Автор: Хроніки тижня
Теги: фотовиставка
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