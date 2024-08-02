В Горішніх Плавнях відбулась чергова персональна фотовиставка місцевих фотохудожників

Нещодавно в Горішніх Плавнях було проведено персональну фотовиставку Наталі Тарасової «Невимовна чарівність буття». На виставці було представлено фотороботи, що засвідчують вміння мисткині побачити та зафіксувати особливі миттєвості краси навколишнього світу. Про виставку у матеріалі видання «Хроніки тижня».
Захід відбувся у фойє міської бібліотеки і зібрав справжніх шанувальників фотомистецтва. На презентацію експозиції світлин завітали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Вітаючи зібрання з відкриттям фотовиставки, Ірина Зеленська зазначила, що фотороботи Наталі Тарасової «вирізняються творчою індивідуальністю, глибиною і проникливістю думки».
Ірина Зеленська подякувала Наталі Тарасовій за творчість, побажала наснаги у створенн нових світлин для майбутніх виставок. До привітань долучилася директорка КЗ «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) Олена Дудко.
За словами Наталі Тарасової, бажання фотографувати в неї «засіло» ще в дитинстві. Тож коли почала працювати, купила собі фотоапарат «Зміна-символ», фото-збільшувач та інше приладдя.
Усе це призвело до зміни пріоритетів у моєму захопленні», — зауважує мисткиня. Привертає погляд серія фоторобіт, присвячених місту Львову, зокрема, архітектура старих будівель у середмісті, панорами Нью-Йорка, Манхеттена з найвищими хмарочосами США.
Особливе місце серед представлених робіт, на думку шанувальників, займає серія світлин «Наша земля». Це місто, навколишня природа, квіти у власному саду, захід сонця і дорога, як символ життєвого шляху. Фотографії Наталі Тарасової — це фотозвіти з подорожей, це фіксація всього цікавого, що бачить довкола майстриня.
Враженнями від виставки поділилася з «Хроніками тижня» Надія Угнічева.
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