Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 19:31 Переглядів: 204

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 3 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка,1, 2, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-9;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 42А-57/2;

пров. Правобережний, 4;

вул. Республіканська, 89-93;

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1-8;

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Ананія Размислова, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275. З 6.00 до 18.00 пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

просп. Полтавський;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнібіди;

вул. І. Сіокорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка.

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