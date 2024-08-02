Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 19:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 3 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка,1, 2, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1, 29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 42А-57/2;
- пров. Правобережний, 4;
- вул. Республіканська, 89-93;
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
- пров. Алли Горської, 1-8;
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- вул. Ананія Размислова, 33-40;
- просп. Полтавський, 245-275.
З 6.00 до 18.00
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- просп. Полтавський;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г. Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнібіди;
- вул. І. Сіокорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка.
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