У Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав 87-річний чоловік — поліція

Вчора, 19:17 Переглядів: 363 Коментарів: 1

Від отриманих травм він загинув на місці

Сьогодні, 2 серпня, близько 17.00 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці із вікна п'ятого поверху багатоповерхівки випав 87-річний чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік є мешканцем цього будинку. Від отриманих травм він помер на місці.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює усі причини та обставини події.

Нагадаємо, цього тижня у Кременчуці на вулиці Троїцькій із вікна багатоповерхівки випала 87-річна пенсіонерка. Від отриманих травм жінка загинула.