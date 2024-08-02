У Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав 87-річний чоловік — поліція

Сьогодні, 2 серпня, близько 17.00 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці із вікна п'ятого поверху багатоповерхівки випав 87-річний чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік є мешканцем цього будинку. Від отриманих травм він помер на місці.
Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює усі причини та обставини події.
Нагадаємо, цього тижня у Кременчуці на вулиці Троїцькій із вікна багатоповерхівки випала 87-річна пенсіонерка. Від отриманих травм жінка загинула.
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