У Кременчуці із вікна багатоповерхівки випала пенсіонерка — поліція

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Учора, 29 липня, близько 13.00 у Кременчуці на вулиці Троїцькій із вікна багатоповерхівки випала жінка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінці — 87 років. Вона мешкала у цьому будинку та випала із вікна на п’ятому поверсі. Від отриманих травм пенсіонерка померла.

Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, минулого місяця із вікна багатоповерхівки у Гребінці на Полтавщині випав 4-річний хлопчик.