Працював на окупантів, а потім втік до Росії: слідчі ДБР у Полтаві оголосили підозру експоліціянту з Харківщини

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 176

Під час окупації Куп'янська росіяни призначили чоловіка оперуповноваженим у місцевий каральний орган

Слідчі Державного бюро розслідувань у Полтаві оголосили підозру колишньому правоохоронцеві з Куп’янська, який працював на росіян під час окупації міста, а після звільнення втік до РФ. Про це інформують у пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, у липні 2022 року окупанти призначили чоловіка оперуповноваженим у місцевий каральний орган. Він активно «працював» з місцевими мешканцями: збирав з людей заяви та пояснення, знімав відбитки пальців, оформлював усі документи по законодавству РФ.

Під час роботи на росіян чоловік отримав 150 тисяч рублів. Після звільнення Куп’янська українськими захисниками, він втік до Росії.

Слідчі ДБР повідомили йому про заочну підозру у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у рамках програми «Хочу к своим» уже троє засуджених на Полтавщині колаборантів подали заяви на обмін як військовополонені.