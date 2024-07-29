«Хочу к своим»: троє колаборантів на Полтавщині подали заяви на обмін як військовополонені

Минулого тижня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони, Службою безпеки України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», який має сприяти обміну українських громадян на полонених російських військових та колаборантів.
Від Полтавської області на сайті наразі опубліковані три заяви. Серед них — двоє колаборантів із Куп’янська, що на Харківщині, та проросійський журналіст з Полтавщини Віктор Шестаков, якого засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії РФ проти України.
Шестаков був очільником громадських організацій «Руський рух України» у Полтавській області, «Руська община Полтавської області», «Руська співдружність», а також був уповноваженою особою від «ППП» («Партія Політики Путіна»).
Пропагандист на замовлення росіян написав понад 60 антиукраїнських публікацій, що були спрямовані на дискредитацію Сил оборони та підривання довіри до України з боку міжнародних партнерів.
За свою діяльність чоловік отримав 250 тисяч гривень винагороди.
Заяву з проханням обміняти його чоловік написав 3 липня. Наразі він очікує на обмін 26 днів.
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