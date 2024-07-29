На Полтавщині скоригували графіки погодинних відключень

У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень на понеділок, 29 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Світло громадянам почнуть вимикати о 18.00. Триватимуть графіки погодинних відключень до 23.00.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Таким чином, не вимикатимуть світло сьогодні взагалі у тих споживачів, чиї адреси належать до 4-ї черги.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, раніше відсьогодні на Полтавщині діє оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень.
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