На Полтавщині скоригували графіки погодинних відключень

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 575

Світло споживачам почнуть вимикати на дві години пізніше

У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень на понеділок, 29 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Світло громадянам почнуть вимикати о 18.00. Триватимуть графіки погодинних відключень до 23.00.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Таким чином, не вимикатимуть світло сьогодні взагалі у тих споживачів, чиї адреси належать до 4-ї черги.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше відсьогодні на Полтавщині діє оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень.