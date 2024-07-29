Чистимо печінку: ефективні методи

Печінка — один з найважливіших органів в нашому організмі. Вона відповідає за очищення крові від токсинів, перетравлення жирів і зберігання важливих вітамінів та мікроелементів. Однак з часом печінка може перенавантажуватись і потребувати додаткової підтримки. Забезпечити її просто.
П'ємо воду, додаючи на склянку сік 0,5 лимона.
Стимулює печінку на викид токсинів та виводить шлаки.
Їмо часник і цибулю
Містять такі поживні речовини, які розщеплюють жир із відкладень в організмі, а також сприяють виведенню бактерій та грибків.
П'ємо чай із розторопші або додаємо у воду екстракт із рослини
Містить силімарин, який захищає клітини печінки від отрут.
Їмо овочі та фрукти, багаті вітаміном С
Брокколі, болгарський перець, полуниця, спаржа, цвітна капуста, лимони, капуста, шпинат, зелений горошок, апельсини, грейпфрути, помідори, малина, селера, петрушка.
Додаємо в їжу куркуму
Уповільнює запальні процеси в організмі та захищає печінку від пошкоджень вільними радикалами.
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