Чистимо печінку: ефективні методи

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 270

Печінка — один з найважливіших органів в нашому організмі. Вона відповідає за очищення крові від токсинів, перетравлення жирів і зберігання важливих вітамінів та мікроелементів. Однак з часом печінка може перенавантажуватись і потребувати додаткової підтримки. Забезпечити її просто.

П'ємо воду, додаючи на склянку сік 0,5 лимона.

Стимулює печінку на викид токсинів та виводить шлаки.

Їмо часник і цибулю

Містять такі поживні речовини, які розщеплюють жир із відкладень в організмі, а також сприяють виведенню бактерій та грибків.

П'ємо чай із розторопші або додаємо у воду екстракт із рослини

Містить силімарин, який захищає клітини печінки від отрут.

Їмо овочі та фрукти, багаті вітаміном С

Брокколі, болгарський перець, полуниця, спаржа, цвітна капуста, лимони, капуста, шпинат, зелений горошок, апельсини, грейпфрути, помідори, малина, селера, петрушка.

Додаємо в їжу куркуму

Уповільнює запальні процеси в організмі та захищає печінку від пошкоджень вільними радикалами.



