За минулий тиждень у Кременчуці народилися 34 малюки

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Цього разу хлопчиків знову народилося більше

На минулому тижні, із 22 до 28 липня, у Кременчуці народилися 34 малюки. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток цього тижня народилося менше за хлопців: їх 13, а хлопчиків — 21.

У перинатальному центрі народилися 23 дитини — 15 хлопчиків та 8 дівчаток.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» на світ з’явилися 11 дітей — 6 хлопчиків та 5 дівчаток.

Нагадаємо, за тиждень до цього, із 15 до 21 липня, у Кременчуці народилося 30 немовлят.