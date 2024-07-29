«Полтаваобленерго» виділило своє приміщення під житло для переселенців

Компанія «Полтаваобленерго» передала одне зі своїх приміщень, що знаходиться на території Миргородського району, під житло для переселенців. Про це 29 липня повідомили у пресслужбі компанії.
— З початку повномасштабної війни з Росією, Полтавська область стала другою домівкою для внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де тривають військові дії. АТ «Полтаваобленерго» вважає своїм обов’язком підтримувати таких людей, тому було прийнято рішення подарувати їм дах над головою, — пишуть представники підприємства.
Тож спільно із Полтавською обласною військовою адміністрацією та Міністерством енергетики України компанія погодила передати двоповерхове адміністративне приміщення та кілька прилеглих господарських приміщень у селі Качанівка Миргородського району на потреби внутрішньо переміщених родин. Нині ці будівлі перейшли на баланс Сергіївської громади, де вони територіально і знаходяться.
Зараз у приміщенні проводиться ремонт, а після цього туди уже зможуть переселитися внутрішньо переміщені родини.
Нагадаємо, станом на початок липня на Полтавщині було доступно 411 місць для тимчасового проживання переселенців.
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