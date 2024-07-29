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«Полтаваобленерго» виділило своє приміщення під житло для переселенців

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 217

 

Нині у приміщенні роблять ремонт, після чого туди зможуть в'їхати внутрішньо переміщені родини

Компанія «Полтаваобленерго» передала одне зі своїх приміщень, що знаходиться на території Миргородського району, під житло для переселенців. Про це 29 липня повідомили у пресслужбі компанії.

— З початку повномасштабної війни з Росією, Полтавська область стала другою домівкою для внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де тривають військові дії. АТ «Полтаваобленерго» вважає своїм обов’язком підтримувати таких людей, тому було прийнято рішення подарувати їм дах над головою, — пишуть представники підприємства.

Тож спільно із Полтавською обласною військовою адміністрацією та Міністерством енергетики України компанія погодила передати двоповерхове адміністративне приміщення та кілька прилеглих господарських приміщень у селі Качанівка Миргородського району на потреби внутрішньо переміщених родин. Нині ці будівлі перейшли на баланс Сергіївської громади, де вони територіально і знаходяться.

Зараз у приміщенні проводиться ремонт, а після цього туди уже зможуть переселитися внутрішньо переміщені родини.

Нагадаємо, станом на початок липня на Полтавщині було доступно 411 місць для тимчасового проживання переселенців.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтаваобленерго
Теги: Полтаваобленерго житло ВПО переселенці
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