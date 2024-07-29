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Як доглядають зелені насадження в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

Про роботу розповіла начальниця дільниці озеленення й благоустрою КП «СпецЕко»

У Горішніх Плавнях тривають комплексні роботи з догляду за зеленими насадженнями. Щорічно з настанням тепла в місті розпочинається обробка каштанів від мінуючої молі та інших хвороб препаратами біологічного походження. Про це журналістам видання «Хроніки тижня» повідомила начальниця дільниці озеленення й благоустрою КП «СпецЕко» Юлія Гаврилюк.

У 2015-2017 роках розпочали відповідну обробку каштанів по вулицях Добровольського, Молодіжній, Миру, Космонавтів, у парку «Ювілейний», а з 2019 року — по вулицях Строни, Першопрохідців.

«Є окремі дерева, які ще не повністю сформували імунітет від мінуючої молі, але більшість дерев все ж таки його вже мають. Останніми роками суттєво покращилась декоративність каштанів, які прикрашають наше місто. Процес лікування дерев необхідно підтримувати щорічно, щоб мати позитивний результат», — наголосила Юлія Гаврилюк.

Вона вказала, що цьогоріч розпочали обробку від мінуючої молі каштанів, які ростуть біля адмінбудівлі в селі Дмитрівці. Найбільше страждають від хвороб дерева, які ростуть уздовж проїжджої частини доріг. Також виконуються планові обробки зелених насаджень від шкідників і різних хвороб біопрепаратами. Зокрема, троянд, самшитів, кленів, ялівців, катальп, сакур, слив Нігра на всій території міста, злакових рослин в районі Центру ПМСД. Ці заходи спрямовані на збереження рослин і реалізуються залежно від погодних умов.

Крім того, працівники дільниці систематично виконують косіння трави на газонах, в зеленій зоні вулиць, у районі паркового озера, набережної Дніпра, в парках і скверах, на прибудинкових територіях. На широких узбіччях доріг косіння трави здійснюється навісною тракторною косаркою. Це, зокрема, узбіччя дороги по вул. Строни, у напрямку Дмитрівки, Мотриного, у Келеберді, Салівці.

«Особлива увага приділяється догляду за рослинами, що ростуть на території скверу Ferrexpo, на клумбі поряд зі сквером, обрізанню декоративних кущів спіреї Вангутти, самшиту, а також ялівців, туй на розподільчій смузі по проспекту Героїв Дніпра. Адже вони будуть окрасою міста у будь-яку пору року, якщо матимуть відповідну форму», — зауважила Юлія Гаврилюк.

Поряд із цим працівники дільниці озеленення займаються прополюванням клумб і квітників від бур’янів, пересаджуванням багаторічних декоративних квітучих рослин, які не потребують постійного догляду. Також системно виконується прибирання прибережних територій Дніпра, затоки Барбара. У спекотні дні виконується інтенсивний полив рослин за відповідним графіком, із внесенням органічних та мінеральних добрив та без їх внесення. Проводиться механізоване дискування протипожежних смуг у закріплених лісопаркових зонах, на території «дитячого пляжу» з метою профілактики розповсюдження дикорослих рослин. Розпочалася обробка біопрепаратами окремих територій від карантинних рослин, зокрема, амброзії полинолистої. Нещодавно обробили узбіччя дороги в напрямку Редутів, територію в районі полігону твердих побутових відходів, придніпровських садових товариств. Продовжуються роботи з поточного ремонту і фарбування малих архітектурних форм, тобто об’єктів благоустрою, нескладних споруджень, скульптурних композицій, які вдало доповнюють архітектуру будівель, ландшафт парків, скверів, майданчиків і вулиць.

Також не припиняється робота з обрізки сухих гілок на деревах, видалення аварійних, сухих дерев і кущів за заявками організацій, керуючих компаній та ОСББ, які затверджено рішенням профільної комісії міської ради та погоджено з місцевим органом Мінприроди.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні благоустрій
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